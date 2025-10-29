29.10.2025
Смотреть онлайн Anastasiya Krymkova - Мария Калякина 29.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Anastasiya Krymkova — Мария Калякина . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 11:29 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anastasiya Krymkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мария Калякина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Anastasiya Krymkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мария Калякина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Anastasiya Krymkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Anastasiya Krymkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Anastasiya Krymkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Anastasiya Krymkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Мария Калякина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
68%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
44%
