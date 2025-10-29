29.10.2025
Смотреть онлайн Лука Стаехели - Dimitris Azoidis 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Лука Стаехели — Dimitris Azoidis . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(6:2, 1:6, 6:0)
(6:2, 1:6, 6:0)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Dimitris Azoidis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Dimitris Azoidis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Dimitris Azoidis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Dimitris Azoidis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Dimitris Azoidis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Dimitris Azoidis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Dimitris Azoidis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Dimitris Azoidis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
58%
Реализация брейк - пойнтов
56%
60%
Комментарии к матчу