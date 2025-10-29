29.10.2025
Смотреть онлайн William Rejchtman Vinciguerra - Volodymyr Iakubenko 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: William Rejchtman Vinciguerra — Volodymyr Iakubenko . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
9
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
69%
85%
Реализация брейк - пойнтов
25%
29%
Комментарии к матчу