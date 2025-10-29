29.10.2025
Смотреть онлайн Калья Буйюкаксай - Александра Шубладзе 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Калья Буйюкаксай — Александра Шубладзе . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Istanbul
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александра Шубладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Александра Шубладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Александра Шубладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Калья Буйюкаксай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
