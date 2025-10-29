29.10.2025
Смотреть онлайн Мария Сара Попа - Нома Ноха Акуге 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Мария Сара Попа — Нома Ноха Акуге . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Istanbul
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мария Сара Попа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
8
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
46%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу