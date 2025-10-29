29.10.2025
Смотреть онлайн Исаак Бекрофт - Артур Вебер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Исаак Бекрофт — Артур Вебер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:46 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(1:6, 3:6)
(1:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Вебер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Вебер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Артур Вебер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Артур Вебер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Вебер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Артур Вебер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Артур Вебер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Исаак Бекрофт
Артур Вебер
0 побед
1 победа
0%
100%
25.10.2025
Артур Вебер
2:0
Исаак Бекрофт
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
75%
Комментарии к матчу