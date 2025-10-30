30.10.2025
Смотреть онлайн Nela Jandova - Kiara Zabkova 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Nela Jandova — Kiara Zabkova . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 5.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 5
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Комментарии к матчу