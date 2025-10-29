Текстовая трансляция

Гейм 1 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Ryo Tabata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Ryo Tabata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Ryo Tabata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40