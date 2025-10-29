29.10.2025
Смотреть онлайн Ryo Tabata - Чейз Фергюсон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Ryo Tabata — Чейз Фергюсон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:54 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(3:6, 7:5, 2:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ryo Tabata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ryo Tabata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ryo Tabata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Ryo Tabata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
65%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
40%
Комментарии к матчу