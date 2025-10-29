29.10.2025
Смотреть онлайн Е Цонг Мо - Xiaoyin Yang 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Е Цонг Мо — Xiaoyin Yang . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:34 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Xiaoyin Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Xiaoyin Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
9
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
78%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
