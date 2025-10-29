29.10.2025
Смотреть онлайн Вишая Тронгчароенчаикул - Акира Сантильян 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Вишая Тронгчароенчаикул — Акира Сантильян . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Вишая Тронгчароенчаикул
Акира Сантильян
1 победа
0 побед
100%
0%
23.07.2025
Акира Сантильян
1:1
Вишая Тронгчароенчаикул
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу