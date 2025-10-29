29.10.2025
Смотреть онлайн Нитин Кумар Синха - Яойие Зенг 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Нитин Кумар Синха — Яойие Зенг . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 07:02 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Нитин Кумар Синха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
64%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу