29.10.2025
Смотреть онлайн Сергей Фомин - Женксионг Донг 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Сергей Фомин — Женксионг Донг . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Женксионг Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сергей Фомин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Сергей Фомин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Женксионг Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Женксионг Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Женксионг Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
81%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
