Смотреть онлайн Сергей Фомин - Женксионг Донг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Сергей Фомин — Женксионг Донг . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .