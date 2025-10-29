29.10.2025
Смотреть онлайн Кристиан Тамм - Хауато Матсуока 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Кристиан Тамм — Хауато Матсуока . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристиан Тамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кристиан Тамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Кристиан Тамм
Хауато Матсуока
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Кристиан Тамм
1:2
Хауато Матсуока
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
43%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
71%
Комментарии к матчу