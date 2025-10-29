29.10.2025
Смотреть онлайн Игнаси Форцано - Киан Сун 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Игнаси Форцано — Киан Сун . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(6:3, 6:7, 1:6)
(6:3, 6:7, 1:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Игнаси Форцано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Игнаси Форцано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Киан Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
69%
85%
Реализация брейк - пойнтов
100%
25%
Комментарии к матчу