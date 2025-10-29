29.10.2025
Смотреть онлайн Фантуб Суксумрарн - Павит Сорнлаксуп 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Фантуб Суксумрарн — Павит Сорнлаксуп . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:0, 3:0)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
68%
20%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу