29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Маркус Малащак — Танакорн Шрират . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Танакорн Шрират - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Маркус Малащак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Маркус Малащак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Маркус Малащак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Маркус Малащак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Маркус Малащак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Танакорн Шрират - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Маркус Малащак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Маркус Малащак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Маркус Малащак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Танакорн Шрират - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Маркус Малащак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
79%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
