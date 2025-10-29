29.10.2025
Смотреть онлайн Фитриади М Рифки - Tarun Karra 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Фитриади М Рифки — Tarun Karra . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
72%
22%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
