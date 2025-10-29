29.10.2025
Смотреть онлайн Игор Рибейро Маркондес - Даниил Сарксян 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Игор Рибейро Маркондес — Даниил Сарксян . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:46 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниил Сарксян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниил Сарксян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Даниил Сарксян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
