29.10.2025
Смотреть онлайн Абхинав Санджеев Шанмугам - Танапет Чанта 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Абхинав Санджеев Шанмугам — Танапет Чанта . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:46 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Танапет Чанта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
71%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу