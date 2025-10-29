29.10.2025
Смотреть онлайн Луи Ларю - Михаэль Чжу 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Луи Ларю — Михаэль Чжу . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(5:7, 6:3, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Луи Ларю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Михаэль Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Луи Ларю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
55%
57%
Комментарии к матчу