29.10.2025
Смотреть онлайн Энтони Сусанто - Elias Julian Werner 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Энтони Сусанто — Elias Julian Werner . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(6:7, 6:3, 6:7)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elias Julian Werner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Elias Julian Werner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Elias Julian Werner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Энтони Сусанто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Elias Julian Werner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Энтони Сусанто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Elias Julian Werner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Elias Julian Werner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Энтони Сусанто - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
55%
64%
Реализация брейк - пойнтов
55%
28%
