29.10.2025
Смотреть онлайн Мис Роттгеринг - Daniel Jovanovski 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Мис Роттгеринг — Daniel Jovanovski . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(3:6, 6:4, 6:4)
(3:6, 6:4, 6:4)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Daniel Jovanovski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Daniel Jovanovski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
67%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Комментарии к матчу