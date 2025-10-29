Текстовая трансляция

Гейм 1 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0