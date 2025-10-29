29.10.2025
Смотреть онлайн Tai Leonard Sach - Кристиан Лангмо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Tai Leonard Sach — Кристиан Лангмо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(4:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
10
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
80%
73%
Реализация брейк - пойнтов
17%
100%
Комментарии к матчу