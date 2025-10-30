30.10.2025
Смотреть онлайн David Knesl - Jakub Jedrzejczak 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: David Knesl — Jakub Jedrzejczak . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
30 октября 2025
