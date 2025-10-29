Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Стефи Уэбб - Алисия Смит 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Стефи УэббАлисия Смит . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Brisbane
Стефи Уэбб
Завершен
(6:1, 5:7, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Алисия Смит
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алисия Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алисия Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Алисия Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Алисия Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
70%
64%
Реализация брейк - пойнтов
31%
25%
Комментарии к матчу
