29.10.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Елена Мичич 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Кара Корхонен — Елена Мичич . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Brisbane
Завершен
(3:6, 6:4, 5:7)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Елена Мичич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Елена Мичич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
0
11
Выигрыш первой подачи
60%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
Комментарии к матчу