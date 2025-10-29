Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Эрика Сема - Брук Блэк 29.10.2025. Прямая трансляция

Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Эрика СемаБрук Блэк . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:43 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Brisbane
Эрика Сема
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Брук Блэк
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрика Сема - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Брук Блэк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Брук Блэк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Брук Блэк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Брук Блэк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Брук Блэк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
66%
54%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Рейтинг WTA