29.10.2025
Смотреть онлайн Tori Russell - Фангран Тянь 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Tori Russell — Фангран Тянь . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Brisbane
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tori Russell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
25%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу