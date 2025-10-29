29.10.2025
Смотреть онлайн Нахо Сато - Ya-Yi Янг 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Нахо Сато — Ya-Yi Янг . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:04 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Нахо Сато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
45%
Реализация брейк - пойнтов
56%
20%
Комментарии к матчу