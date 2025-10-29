29.10.2025
Смотреть онлайн Наги Ханатани - Арина Булатова 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Наги Ханатани — Арина Булатова . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Brisbane
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Арина Булатова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Арина Булатова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Арина Булатова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Арина Булатова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Арина Булатова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Арина Булатова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Арина Булатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
45%
74%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
