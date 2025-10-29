29.10.2025
Смотреть онлайн Валентина Иванов - Талия Коккинис 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Валентина Иванов — Талия Коккинис . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Brisbane
Завершен
(4:6, 5:7)
(4:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Талия Коккинис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Талия Коккинис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Талия Коккинис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Талия Коккинис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентина Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Талия Коккинис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Талия Коккинис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Валентина Иванов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Талия Коккинис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Талия Коккинис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Талия Коккинис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Талия Коккинис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Валентина Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Талия Коккинис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Талия Коккинис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Талия Коккинис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
62%
71%
Реализация брейк - пойнтов
17%
40%
Комментарии к матчу