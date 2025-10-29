29.10.2025
Смотреть онлайн Эмиль Худд - Джейк Делани 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Эмиль Худд — Джейк Делани . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эмиль Худд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эмиль Худд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
8
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу