29.10.2025
Смотреть онлайн Коусуке Огура - Стефан Вуйич 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Коусуке Огура — Стефан Вуйич . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(7:6, 4:6, 6:3)
(7:6, 4:6, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Стефан Вуйич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
15
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
73%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу