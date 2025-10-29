Текстовая трансляция

Гейм 1 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Стефан Вуйич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Kosuke Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Стефан Вуйич - взял свою подачу со счетом 30-40