29.10.2025
Смотреть онлайн Noah Brownrigg - Филип Пеливо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Noah Brownrigg — Филип Пеливо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
54%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
