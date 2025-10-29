29.10.2025
Смотреть онлайн Дэйн Суини - Джесси Делани 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Дэйн Суини — Джесси Делани . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(3:6, 6:2, 6:1)
(3:6, 6:2, 6:1)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Дэйн Суини
Джесси Делани
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Дэйн Суини
2:0
Джесси Делани
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
83%
61%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу