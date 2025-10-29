Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Джесси Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40