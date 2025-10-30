30.10.2025
Смотреть онлайн Франческа Франки - Изабела Heinzova 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava Women: Франческа Франки — Изабела Heinzova . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 4.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 4
UTR Pro Trnava Women
Завершен
(6:3, 0:6, 2:6)
1 : 2
30 октября 2025
Комментарии к матчу