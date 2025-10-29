29.10.2025
Смотреть онлайн Natsuko Saegusa - Сакура Хосоги 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Natsuko Saegusa — Сакура Хосоги . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Natsuko Saegusa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Natsuko Saegusa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Natsuko Saegusa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Natsuko Saegusa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Natsuko Saegusa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Сакура Хосоги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сакура Хосоги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
42%
58%
Реализация брейк - пойнтов
43%
58%
Комментарии к матчу