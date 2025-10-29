29.10.2025
Смотреть онлайн Я-Хсуан Ли - Natsuki Yoshimoto 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Я-Хсуан Ли — Natsuki Yoshimoto . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Я-Хсуан Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Я-Хсуан Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Я-Хсуан Ли
Natsuki Yoshimoto
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Я-Хсуан Ли
2:0
Natsuki Yoshimoto
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
66%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу