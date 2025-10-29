29.10.2025
Смотреть онлайн Sae Noguchi - Хаю Киношита 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Sae Noguchi — Хаю Киношита . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(2:6, 1:5)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хаю Киношита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Sae Noguchi
Хаю Киношита
0 побед
1 победа
0%
100%
25.06.2025
Хаю Киношита
2:0
Sae Noguchi
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
50%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
Комментарии к матчу