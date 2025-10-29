29.10.2025
Смотреть онлайн Аяно Шимицу - Киса Йошиока 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Аяно Шимицу — Киса Йошиока . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
62%
50%
Реализация брейк - пойнтов
75%
56%
Комментарии к матчу