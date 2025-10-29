29.10.2025
Смотреть онлайн Yuka Naito - Мана Кавамура 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Yuka Naito — Мана Кавамура . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yuka Naito - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мана Кавамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yuka Naito - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yuka Naito - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yuka Naito - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
Комментарии к матчу