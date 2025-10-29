Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ринко Мацуда - Аюми Миямото 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Ринко МацудаАюми Миямото . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Makinohara
Ринко Мацуда
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Аюми Миямото
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
40%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу
