29.10.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Мун Чон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Ченгий Юань — Мун Чон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
65%
41%
Реализация брейк - пойнтов
54%
71%
Комментарии к матчу