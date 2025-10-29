29.10.2025
Смотреть онлайн Miyu Nakashima - Sara Yoshida 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Miyu Nakashima — Sara Yoshida . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:46 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Sara Yoshida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Sara Yoshida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Sara Yoshida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Miyu Nakashima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Sara Yoshida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Sara Yoshida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Sara Yoshida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Sara Yoshida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
55%
52%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Комментарии к матчу