29.10.2025
Смотреть онлайн Сара Сайто - Мисаки Мацуда 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Сара Сайто — Мисаки Мацуда . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:39 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(2:6, 7:5, 6:2)
(2:6, 7:5, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Сайто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
54%
48%
Реализация брейк - пойнтов
69%
53%
Комментарии к матчу