30.10.2025

Смотреть онлайн Higuita Barraza/Torres Murcia - Janicijevic/Lepchenko 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Higuita Barraza/Torres MurciaJanicijevic/Lepchenko, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Campo 2
WTA Cali - пары
Higuita Barraza/Torres Murcia
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Janicijevic/Lepchenko
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Higuita Barraza/Torres Murcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Higuita Barraza/Torres Murcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Higuita Barraza/Torres Murcia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Janicijevic/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Janicijevic/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Janicijevic/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Higuita Barraza/Torres Murcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Janicijevic/Lepchenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Janicijevic/Lepchenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
53%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Игры 1/8 финала
30.10
Higuita Barraza/Torres Murcia Higuita Barraza/Torres Murcia Janicijevic/Lepchenko Janicijevic/Lepchenko
0
2
3
6
1
6
Завершен
29.10
Ortenzi/Pereira Ortenzi/Pereira Candiotto/Pigossi Candiotto/Pigossi
0
2
3
6
5
7
Завершен
29.10
Веддер/Гамис Веддер/Гамис Luisina Giovannini/G P Cano Luisina Giovannini/G P Cano
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Колумбия Лизаразо/Перес Гарсия Йокич/Чанг Йокич/Чанг
2
1
6
3
6
7
10
6
Завершен
