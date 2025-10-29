Смотреть онлайн Ortenzi/Pereira - Candiotto/Pigossi 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Ortenzi/Pereira — Candiotto/Pigossi, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:25 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.