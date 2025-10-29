29.10.2025
Смотреть онлайн Ortenzi/Pereira - Candiotto/Pigossi 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Ortenzi/Pereira — Candiotto/Pigossi, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:25 по московскому времени и пройдет на корте Campo 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo 2
WTA Cali - пары
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ortenzi/Pereira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ortenzi/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ortenzi/Pereira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ortenzi/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ortenzi/Pereira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ortenzi/Pereira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ortenzi/Pereira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ortenzi/Pereira - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Candiotto/Pigossi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Candiotto/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
53%
66%
Реализация брейк - пойнтов
40%
58%
Комментарии к матчу