29.10.2025

Смотреть онлайн Лизаразо/Перес Гарсия - Йокич/Чанг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Лизаразо/Перес ГарсияЙокич/Чанг, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha Central
WTA Cali - пары
Лизаразо/Перес Гарсия
Завершен
(6:3, 6:7, 10:6)
2 : 1
29 октября 2025
Йокич/Чанг
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йокич/Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Йокич/Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Йокич/Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Йокич/Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
65%
54%
Реализация брейк - пойнтов
31%
23%
Игры 1/8 финала
30.10
Higuita Barraza/Torres Murcia Higuita Barraza/Torres Murcia Janicijevic/Lepchenko Janicijevic/Lepchenko
0
2
3
6
1
6
Завершен
29.10
Ortenzi/Pereira Ortenzi/Pereira Candiotto/Pigossi Candiotto/Pigossi
0
2
3
6
5
7
Завершен
29.10
Веддер/Гамис Веддер/Гамис Luisina Giovannini/G P Cano Luisina Giovannini/G P Cano
2
0
7
6
6
4
Завершен
29.10
Колумбия Лизаразо/Перес Гарсия Йокич/Чанг Йокич/Чанг
2
1
6
3
6
7
10
6
Завершен
