Смотреть онлайн Лизаразо/Перес Гарсия - Йокич/Чанг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Cali - пары: Лизаразо/Перес Гарсия — Йокич/Чанг, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.