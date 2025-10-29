Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Игнасио Бусе - Франко Ронкаделли 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Игнасио БусеФранко Ронкаделли, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Игнасио Бусе
Завершен
(6:3, 3:6, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Франко Ронкаделли
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
67%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
Игры 1/16 финала
29.10
Перу Игнасио Бусе Уругвай Франко Ронкаделли
2
1
6
3
3
6
6
2
Завершен
29.10
Перу Гонсало Буэно Эквадор Alvaro Guillen Meza
0
2
6
7
1
2
Отказ
28.10
Колумбия Miguel Tobon Аргентина Хуан Батиста Торрес
0
2
1
6
2
6
Завершен
28.10
Аргентина Roman Andres Burruchaga Перу Alessandro Rubini
2
0
6
0
6
3
Завершен
28.10
Аргентина Лаутаро Мидон Аргентина Федерико Агустин Гомес
2
1
4
6
7
6
6
4
Завершен
28.10
Дания Лудвиг Ааес Аргентина Николас Кикер
0
2
3
6
1
6
Завершен
28.10
Аргентина Мариано Навоне Аргентина Женаро Альберто Оливиери
2
0
6
3
6
1
Завершен
28.10
Аргентина Мариано Кестельбойм Испания Давид Хорда Санчис
0
2
3
6
2
6
Завершен
28.10
Аргентина Андрэ Колларини Аргентина Александр Баррена
0
2
6
7
4
6
Завершен
28.10
США Тристан Бойер Бразилия Даниэл Дутра Да Силва
2
0
7
6
7
6
Завершен
27.10
Аргентина Лаутаро Мидон Чили Гарин Кристиан
-
-
Отменен
25.06
Перу Гонсало Буэно Аргентина Гуидо Иван Юсто
2
0
6
0
6
4
Завершен
25.06
Аргентина Лаутаро Мидон Перу Nicolas Baena
2
0
6
0
6
4
Завершен
25.06
Колумбия Miguel Tobon Бразилия Жуан лукас Рейс да Силва
2
0
6
2
7
5
Завершен
24.06
Аргентина Женаро Альберто Оливиери Перу Коннер Уэртас дель Пино
2
1
6
3
3
6
6
3
Завершен
24.06
Германия Джон Сперл Ямайка Блейз Бикнелл
-
-
Отменен
24.06
Колумбия Хуан Александер Родригес Родригес США Дали Бланч
-
-
Отменен
24.06
Аргентина Гонсало Вильянуэва Мексика Хуан Алехандро Эрнандез Серрано
2
0
6
1
6
1
Завершен
24.06
Аргентина Эрнан Казанова Аргентина Мариано Кестельбойм
2
0
7
5
6
3
Завершен
24.06
Уругвай Франко Ронкаделли Бразилия Педро Боскардин Диас
0
2
3
6
2
6
Завершен
24.06
Аргентина Лусьяно Эмануель Амброджи Аргентина Александр Баррена
0
2
5
7
0
2
Отказ
24.06
США Бруно Кузухара Аргентина Хуан Батиста Торрес
0
2
6
7
3
6
Завершен
24.06
Канада Alvin N Tudorica Бразилия Педро Родригез
1
2
6
4
4
6
3
6
Завершен
24.06
Перу Кристофер Ли Боливия Juan Carlos Prado Angelo
1
2
1
6
6
4
2
6
Завершен
24.06
Доминиканская Республика Петер Бертран Бразилия Matheus Pucinelli De Almeida
0
2
1
6
2
6
Завершен
23.06
Таиланд Максимус Джонс Аргентина Ренсо Оливо
2
0
7
6
6
4
Завершен
23.06
Колумбия Николас Мехия Аргентина Николас Кикер
2
0
7
6
7
5
Завершен
