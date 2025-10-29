Текстовая трансляция

Гейм 1 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0