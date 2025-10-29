29.10.2025
Смотреть онлайн Игнасио Бусе - Франко Ронкаделли 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Игнасио Бусе — Франко Ронкаделли, 1/16 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha Central
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:3, 3:6, 6:2)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Игнасио Бусе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Игнасио Бусе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Игнасио Бусе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
74%
67%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
