29.10.2025
Nathan Pitts - Борис Козлов 29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Nathan Pitts — Борис Козлов . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:39 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 03.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 03
UTR Pro Clemson
Завершен
(7:5, 4:6, 7:5)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Борис Козлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Борис Козлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Nathan Pitts - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Nathan Pitts - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
53%
53%
Реализация брейк - пойнтов
100%
54%
